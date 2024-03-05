رفض نشر إعلانات المشروبات الكحولية والسيجار.. محمود حميدة يروي كواليس إصدار مجلته

قال الفنان محمود حميدة، إنه أسس مجلة الفن السابع، بناء على نصيحة صديق صحفي، ووافق على إنتاجها بعدما انسحب الشركاء الخمسة الذين بدأوا المشروع قبله.

وأشار حميدة، خلال اللقاء الفكري "الإعلام وصناعة السينما: سؤال الهوية وتحديات المستقبل"، إلى أن فكرة المجلة ليست له، والمغامرة كانت كبيرة بتمويله المجلة، ورفض إغراء بعض الاعلانات في ضمها إلى المطبوعة، حيث رفض نشر إعلانات المشروبات الكحولية والسيجار في المجلة مقابل 40 الف دولار، لرغبته في الحفاظ على الموقف الفكري للمجلة كمطبوعة تعليمية.

وتابع: الكاتب الراحل" أنيس منصور" صُدم عندما عرف أنني أقوم بالتمويل من حسابي الخاص.

وينعقد اللقاء الفكري الثالث ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للمعهد العالي للنقد الفني، بعنوان "الإعلام وصناعة السينما: سؤال الهوية وتحديات المستقبل"، بإدارة هالة أبو علم، ومشاركة كل من الفنان محمود حميدة، والسيناريست ناصر عبد الرحمن، وعمرو محسوب النبي رئيس قطاع بالهيئة العامة للاستعلامات.

يتناول اللقاء موضوعات متعددة تتعلق بالعلاقة بين الإعلام والسينما، ودورهما في تشكيل الهوية الثقافية والوطنية، والتحديات التي تواجه الإبداع السينمائي في ظل التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية والسياسية الراهنة. كما يتطرق اللقاء إلى أهمية النقد الفني في تقييم وتحليل الأعمال السينمائية، والمساهمة في رفع مستوى الوعي النقدي لدى الجمهور.

اللقاء هو جزء من المؤتمر الدولي الثالث للمعهد العالي للنقد الفني، الذي يستمر من 3 إلى 6 مارس، ويحمل شعار "الوعي النقدي وتحولات الإبداع"، ويهدف إلى استكشاف آفاق جديدة في النقد الأدبي ومستقبل المعرفة.

ويشارك في المؤتمر عدد من الباحثين والأكاديميين والنقاد والفنانين من مختلف الدول العربية والأجنبية.