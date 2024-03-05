فى ندوة "صدى البلد" .. محمد رحيم يتراجع عن قرار الإعتزال لهذا السبب |فيديو

قال الملحن محمد رحيم أنه كان يفكر فى إتخاذ قرار الاعتزال خلال الفترة القادمة بالفعل ، بسبب شعوره بعدم التقدير لمسيرته الفنية بعد أن تم عدم دعوته فى الحفلات الأخيرة بالرغم من دعوة الفنانين الذين لحن الأغاني الخاصة بهم، وأن طبيعة الفنان أن يهتم دائمًا بالجانب المعنوي.

وأضاف الملحن محمد رحيم خلال ندوته بموقع “صدي البلد” ، أن جميع أعماله التى قدمها على مدار ال26 عاما شهدت نجاحًا كبيرًا على مستوي العالم ، وأنه حصد عدة جوائز عالمية منذ إنطلاقة مشواره الفني 1998 حيث كانت بدايته مع الفنان عمرو دياب بأغنية “وغلاوتك” .

وأشاد محمد رحيم بتكريمه خلال الفترة الماضية فى باريس ، حيث حصد جائزة ، ودى جائزة كبيرة وسعدت أن أغلب الشهادات لفنانين مصريين ، معلقًا: ليه التكريم ميجيش من بلدنا.

وأستكمل محمد رحيم حديثه ، معلقًا: لما يتعمل إيفنتات كبيرة هنا فى بلدي ويتلعب فيها الأغاني الخاصة بيا ولا يتم دعوتي حتى على سبيل الشعور الإنساني ، شيء يخليني بالفعل أفكر فى الإعتزال خاصة أن الموضوع أتكرر، أن ممكن أكون مش فاضي أو مشغول فى أعمال أخري لكن دا شيء أدبي ، والجمهور يعرف الأغاني ويعرف أسامي الملحنين لكن محدش يعرف خلف الكواليس والأغاني بتستغرق مجهود عامل إزاي عشان تطلع بالشكل دا .

وأشاد الملحن محمد رحيم بالأعمال التى قدمها مع أبرز مطربين الوطن العربي ، أبرزهم نانسي عجرم ، إليسا ، محمد محي ،و محمد منير الذى أشاد به فى إحدي الحفلات حيث قال "أن محمد رحيم هو أمل مصر فى موسيقي مصر الحديثة لجميع الشباب" .

وعن قرار الإعتزال، قال الملحن محمد رحيم أنه تراجع تمامًا عن القرار بعد أن شاهد التعليقات وحب الجمهور من خلال الرسائل التى أرسلت له حيث أستقبلها بالبكاء الشديد ، معلقًا: فى حد قالي أنت مثلي الأعلي وحد بيقولي أنا لما بسمع أغانيك مش باخد دوا ، والتعليقات قطعت قلبي كان لازم أتراجع.

قد لمح الملحن والمطرب محمد رحيم، إلى اعتزاله الفن والتلحين؛ ثم السفر للعمل خارج البلاد، وذلك بعد طرحه آخر أعماله الغنائية والتي حملت اسم الساحل الشمالي مع الفنان محمد منير والفنانة مريام فارس.

ونشر محمد رحيم عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الفيس بوك، يلمح من خلال اعتزاله الفن لـ أجل غير مسمى، إذ كتب: تعليق كل نشاطاتي الفنية لأجل غير مسمى حتى إشعار آخر، واحتمالية اعتزال المهن والسفر للخارج.