عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

علق جميع نشاطاته.. محمد رحيم يلمح لاعتزاله الفن

محمد رحيم
محمد رحيم

لمح المحن والمطرب محمد رحيم، إلى اعتزاله الفن والتلحين؛ ثم السفر للعمل خارج البلاد، وذلك بعد طرحه آخر أعماله الغنائية والتي حملت اسم الساحل الشمالي مع الفنان محمد منير والفنانة مريام فارس.

ونشر محمد رحيم عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الفيس بوك، يلمح من خلال اعتزاله الفن لـ أجل غير مسمى، إذ كتب: تعليق كل نشاطاتي الفنية لأجل غير مسمى حتى إشعار آخر، واحتمالية اعتزال المهن والسفر للخارج


أعلن الفنان محمد رحيم تخطي أحدث أغانيه “الحكاية إنسانية”، 260 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات الأشهر يوتيوب، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وأعلن “رحيم”، خلال الأيام الماضية، طرح أغنيته “الحكاية إنسانية”؛ تضامنًا مع القضية الفلسطينية إثر ما يحدث لأهلها من عنف وقصف مستمر على يد الاحتلال الإسرائيلي .

وقال الفنان  محمد رحيم فى وقت سابق ، إنه بدأ مشواره الفني منذ أن كان فى عمر ال19 ، وكان أول عمل له هو لحن أغنية "وغلاوتك" للفنان عمرو دياب.

وأضاف فى لقائه ببرنامج "لمن يهمه الفن" ، الذى يذاع على نغم اف ام ، أنه معتز جدًا ببدايته التى كانت مع الفنان عمرو دياب ، وأن تعاونهم جاء بشكل مفاجيء فى نفس اليوم الذى تقابل لأول مرة مع الفنان حميد الشاعري هو نفسه الذى قابل فيه عمرو دياب لأول مرة ، وكان فى فترة الدراسة ، حيث كان يدرس فى معهد تربية موسيقية.

آخر أعمال  محمد رحيم

وكان نشر الفنان  محمد رحيم بوستر ترويجي للفنانة مي فاروق مؤخرًا ، يعلن فيه عملا جديدا يجمعهما معا، ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.


وعلق "استعدوا يا جماعة لغنوة جديدة مع الموهوبة مي فاروق إن شاء الله تبقى مفاجأة ، أغنيه ليه كلمات خالد أمين وألحان محمد رحيم ، توزيع أحمد عبد السلام ، وتريات أشرف رجب ، مهندس صوت ياسر أنور.


وكشف أيضًا الفنان محمد رحيم مؤخرًا ،عن ديو يجمع بين المطرب محمد منير ومريام فارس.

محمد رحيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

أول تعليق من أحمد حسن بعد تعادل الزمالك أمام الإسماعيلي

أقل من المحلي.. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك

قرار عاجل في دعوى تغريم مرتضى منصور 2 مليون جنيه.. تفاصيل

صدمة للجمهور.. زوجة مطرب عالمي تخونه مع ملياردير

هيرجع الأهلي في حالة واحدة.. شوبير يعلن خبرا مثيرا عن رمضان صبحي

"مش عارف أعيش".. انهيار نجل الفنان هشام سليم من البكاء بسبب فلسطين

موضوعات متعلقة

أيقونة الزمن الجميل.. وفاة فنان سعودي شهير

أحمد غزي يشارك بالموسم الرمضاني بظهور خاص في مسلسل الحشاشين

خد دبلتك .. شيرين يحيى تطرح أحدث أغنياتها عبر يوتيوب

إثارة تحبس الأنفاس في برومو "جـ.ريمة منتصف الليل" لـ رانيا يوسف

تفاصيل شخصية محمود حجازي في مسلسل سر إلهي

أحمد رزق يروِّج لدوره في مسلسل بيت الرفاعي.. صورة

"هنشوف حاجة رائعة".. إشادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتيزر"سر إلهي" روجينا

مسلسلات رمضان 2024| عرض «محارب» لـ«حسن الرداد» على قناة سي بي سي

ترشيحاتنا

«بتلطم علي وشها»| حركات شيرين عبدالوهاب بحفل الأوبرا تثير الجدل.. هل حسام حبيب السبب؟

الأولى منذ 15 سنة.. لميس الحديدي تعلق على زيارة الخطيب إلى الزمالك

بعد ارتفاع أسعارها.. كيف تؤمن مصر احتياجاتها من اللحوم قبل رمضان؟

الأرصاد تُحذر من "الثلاثاء المُتقلب".. شبورة وأمطار على مناطق مختلفة

انتهى موسمه مع الأهلي.. هل تجددت إصابة نجم الفريق بالرباط الصليبي؟.. اعرف مدة غيابه

وحش الفئة المتوسطة.. أقوى موبايل شاومي للشباب بإمكانات جبارة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

أمريكي فاز بـ340 مليون دولار لكنه حُرِم من الجائزة.. السبب صادم

هل عالمنا له مرآة تعكس وجوهنا؟ العلماء يكتشفون سرًا مذهلا

لازم نخلى بالنا منهم .. هؤلاء المرضى الأكثر عرضة للاكتئاب

فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

وزير الدفاع يحذر من اتساع دائرة العمليات العسكرية في قطاع غزة

قمر الثلج.. الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية هذا الشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

اﻟﻤﺰﻳﺪ