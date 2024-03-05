عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم قراءة الإمام بالقراءات المختلفة في الصلوات الجهرية.. دار الإفتاء ترد

الصلاة
الصلاة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل يجوز لإمام صلاة الجماعة أن يقرأ في الصلوات الجهرية بالقراءات المختلفة، أم يجب عليه الاقتصار على قراءة البلد الذي يصلي فيه؟.

وقالت دار الإفتاء، إنه يجوز شرعًا للإمام المتقن للقراءات أن يقرأ بها في صلواته الجهرية التي يؤم فيها الناس، بل قد يكون مستحبًّا أو واجبًا إذا كان يترتب على ذلك الحفاظ على القرآن الكريم وإفهام الناس حقيقته وأوجه قراءاته المتواترة؛ لئلا يندرس هذا العلم، أو يكون حكرًا على خاصة الخاصة من الدارسين والأكاديميين.

وتابعت: ولكن ينبغي على مثل هذا الإمام أن يتعهد المصلين بإفهامهم بما يناسب عقولهم بحقيقة القراءات القرآنية وجواز القراءة بها في الصلاة وغيرها؛ بحيث لا يحصل تشويش على جماعة المصلين بأن يقوم بعضهم بالفتح على الإمام عندما يقرأ ما لم يتعوده المأموم من قراءة أهل بلده التي اعتاد سماعَها والاستماعَ إليها، أو بأن ينكر هذه القراءة بالكلية فيقعَ في تكذيب كلام الله تعالى.

دار الإفتاء صلاة الجماعة الصلوات الجهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تليفونك مش مهنج.. توقف عمل فيسبوك في مصر لهذا السبب

خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

نصيحة عاجلة من خبراء أمن المعلومات بعد تعرض فيسبوك لعطل مفاجئ

مفاجآت صادمة في عطل فيسبوك وإنستجرام.. 30% لن يستطيعوا استعادة الحسابات

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

تحول مفاجيء .. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بلينكن لـ جانتس: على إسرائيل التحرك لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة

صدمة| بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة رمضان صبحي

خاص| علوم البحار: فرص تدريب وورش على مستوى عالمي لطلاب الجامعات

جراحة ناجحة لدبابة الأهلي في النمسا

لماذا قام لاعبو الزمالك بعمل ممر شرفي لشيكابالا وسامسون؟| تفاصيل

أسعار شقق جنة في الطرح الجديد من الإسكان والأقساط وطريقة السداد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حاجة واحدة هتصلح الجسم والبشرة والشعر.. اكتشفها

بشرى للمواطنين.. تراجع أسعار الزيت والسمن بالأسواق

فى ندوة "صدى البلد" .. محمد رحيم يتراجع عن قرار الإعتزال لهذا السبب |فيديو

افتكرتها مراتي.. ردود أفعال غريبة بعد عطل فيسبوك

فيديو

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

إجازة للطلاب في شهر رمضان

مسلسلات رمضان 2024| أحمد العوضي يروج للأغنية الرسمية لمسلسل "حق عرب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ