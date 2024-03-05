من برلين.. كامل أبوعلى يهنئ المصري بالفوز على سموحة

حرص كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري على الاتصال هاتفيًا من العاصمة الألمانية برلين برجب عبد القادر نائب رئيس النادي، حتى ينقل تهنئته للفريق والجهاز الفني بقيادة الكابتن علي ماهر بالفوز والارتقاء لصدارة ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة.

جاء اتصال أبو على عقب نهاية مباراة المصري وسموحة والتي انتهت بفوز المصري بهدفين للاشئ في الدوري.

رئيس المصري ورئيس لجنة الشباب و الرياضة 1000273065 1000273072 1000273057 1000273069



كان رئيس المصري والذي يقوم برحلة عمل لألمانيا حاليا قد حرص على متابعة المباراة عبر شبكة الإنترنت، بصحبة الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والتواجد حاليا ببرلين.