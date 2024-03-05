عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من برلين.. كامل أبوعلى يهنئ المصري بالفوز على سموحة

رئيس المصري ورئيس
رئيس المصري ورئيس لجنة الشباب و الرياضة

حرص كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري على الاتصال هاتفيًا من العاصمة الألمانية برلين برجب عبد القادر نائب رئيس النادي، حتى ينقل تهنئته للفريق والجهاز الفني بقيادة الكابتن علي ماهر بالفوز والارتقاء لصدارة ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة.

محافظ بورسعيد: تقديم كافة التسهيلات للمستثمر الجاد

وزير البترول: مدرسة ظهر بورسعيد تقدم خدمات تعليمية متخصصة عمليًا وتطبيقًا وتقنيًا

جاء اتصال أبو على عقب نهاية مباراة المصري وسموحة والتي انتهت بفوز المصري بهدفين للاشئ في الدوري.

رئيس المصري ورئيس لجنة الشباب و الرياضة

1000273065
1000273065
1000273072
1000273072
1000273057
1000273057
1000273069
1000273069


كان رئيس المصري والذي يقوم برحلة عمل لألمانيا حاليا قد حرص على متابعة المباراة عبر شبكة الإنترنت، بصحبة الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والتواجد حاليا ببرلين.

المصري العاصمة الألمانية برلين العاصمة الألمانية الشباب و الرياضة الدكتور محمود حسين بورسعيد شبكة الإنترنت كامل أبو علي مجلس إدارة النادي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تليفونك مش مهنج.. توقف عمل فيسبوك في مصر لهذا السبب

خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

نصيحة عاجلة من خبراء أمن المعلومات بعد تعرض فيسبوك لعطل مفاجئ

مفاجآت صادمة في عطل فيسبوك وإنستجرام.. 30% لن يستطيعوا استعادة الحسابات

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

تحول مفاجيء .. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام سموحة

محافظ بورسعيد: تقديم كافة التسهيلات للمستثمر الجاد

وزير البترول: مدرسة ظهر بورسعيد تقدم خدمات تعليمية متخصصة عمليًا وتطبيقًا وتقنيًا

بورسعيد تعقد اختبارات مسابقة توفاس الدولية بجميع مدارس التعليم العام

محافظ بورسعيد ووزير البترول يتفقدان فصول مدرسة ظهر الفنية التكنولوجية.. صور

استمرار أعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع الأمين في بورسعيد

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال رصف و تطوير شارع ستالينجراد بنطاق حي المناخ| صور

محافظ بورسعيد يتابع مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة مستجدات العمل في مشروعات الغاز

ترشيحاتنا

بلينكن لـ جانتس: على إسرائيل التحرك لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة

صدمة| بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة رمضان صبحي

خاص| علوم البحار: فرص تدريب وورش على مستوى عالمي لطلاب الجامعات

جراحة ناجحة لدبابة الأهلي في النمسا

لماذا قام لاعبو الزمالك بعمل ممر شرفي لشيكابالا وسامسون؟| تفاصيل

أسعار شقق جنة في الطرح الجديد من الإسكان والأقساط وطريقة السداد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حاجة واحدة هتصلح الجسم والبشرة والشعر.. اكتشفها

بشرى للمواطنين.. تراجع أسعار الزيت والسمن بالأسواق

فى ندوة "صدى البلد" .. محمد رحيم يتراجع عن قرار الإعتزال لهذا السبب |فيديو

افتكرتها مراتي.. ردود أفعال غريبة بعد عطل فيسبوك

فيديو

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

إجازة للطلاب في شهر رمضان

مسلسلات رمضان 2024| أحمد العوضي يروج للأغنية الرسمية لمسلسل "حق عرب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ