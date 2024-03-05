من برلين.. كامل أبوعلى يهنئ المصري بالفوز على سموحة

حرص كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري على الاتصال هاتفيًا من العاصمة الألمانية برلين برجب عبد القادر نائب رئيس النادي، حتى ينقل تهنئته للفريق والجهاز الفني بقيادة الكابتن علي ماهر بالفوز والارتقاء لصدارة ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة.
جاء اتصال أبو على عقب نهاية مباراة المصري وسموحة والتي انتهت بفوز المصري بهدفين للاشئ في الدوري.
كان رئيس المصري والذي يقوم برحلة عمل لألمانيا حاليا قد حرص على متابعة المباراة عبر شبكة الإنترنت، بصحبة الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والتواجد حاليا ببرلين.