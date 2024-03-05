خبي: مواقع التواصل الإجتماعيأدوات للتعايش وهجمة قوية على سيرفرات فيسبوك

قال المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن ماشهدته التطبيقات التابعة لشركة "ميتا"، إنستجرام وفيسبوك وماسنجر، هو عطل امتد لساعتين، لافتاً إلى أن هذا العطل أظهر أن الناس لايمكنها العيش بدون "ميتا".

وأضاف حسام صالح خلال مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة " على شاشة ON : " عطل بسيط توقفت ميتا لمدة ساعتين أظهر أن الناس مش عارفة تعيش من غير " ميتا ".

عام 2024 سيشهد تطوراً هائلاً في مجال الذكاء الاصطناعي



وعن غياب تفسيرات ميتا، قال: المتحدث بإسم ميتا أن مجموعة من المستخدمين شعروا ان الخدمات غير متوفرة إححنا بنعتذر لهم لو كنا ضايقناهم وهذا تفسير مقتضب مجرد إعتذار "، موضحا: "ربما الساعات القادمة قد تشهد تفسير لما حدث ولكن المؤكد أن سيرفرات الشركة تعرضت لهجمة قوية ودوافعها لم تضح حتى الان سواء أكانت قرصنة أم لا".

وأردف: "القائمون على أمن شبكة ميتا السيبراني قدر يحتويها بالعزل لكنها هجمة قوية حتى أن كل التطبيقات تعطلت بإستثناء "واتس آب".

وذكر صالح أن عام 2024 سيشهد تطورا هائلا في مجال الذكاء الاصطناعي وأن ماقبل عام 2024 يختلف كلي عن مابعده، قائلا: الحياة هتتغير يعني ممكن اللي بنستخدمه دلوقتي مايبقاش كمان سنة مستخدم وتبقى فيه حاتجات تانية بالغة الدقة والتطور".