مشاورات بشأن محطة زابوروجيا| «نوفوستي»: رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل روسيا

وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم الثلاثاء إلى مدينة سوتشي الروسية.

وأفادت وكالة نوفوستي الروسية، بأن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيعقد مشاورات مع الممثلين الروس بشأن محطة زابوروجيا للطاقة النووية.

وفي وقت سابق، لم يستبعد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف إجراء اتصالات بين بوتين وجروسي خلال زيارته لروسيا.