عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم يتفقدان معرضي "أهلاً رمضان" فى أبشواي

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية في الفيوم

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معرضي "أهلاً رمضان"، بمدينة أبشواي، اللذين تم إقامتهما بالتنسيق بين المحافظة، ومديرية التموين، والغرفة التجارية، لتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية، ومستلزمات شهر رمضان المبارك، بأسعار مخفضة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة أبشواي، والمحاسب سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والمحاسب مجدي جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم.

أشاد وزير التنمية المحلية بتنوع السلع والمنتجات الغذائية واللحوم والدواجن ومستلزمات شهر رمضان المبارك داخل المعرضين ، مشيراً الي توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالعمل علي تخفيف العبء عن كل المواطنين وخاصة في المناطق الأكثر احتياجاً وذات الكثافة العالية وتوفير المعارض الثابتة والمتحركة والمنافذ لتغطي جميع المراكز والاحياء والمدن والوحدات المحلية لتلبية احتياجات المواطنين .

وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة المتابعة المشتركة للأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية  التموين لالتزام التجار والشركات الموجودة في معارض أهلا رمضان بالاسعار والتخفيضات المعلنة وجودة السلع الموجودة.

قال اللواء هشام آمنة أن هناك متابعة مستمرة من السادة المحافظين بصورة يومين لموقف السلع الأساسية ومدي توافرها بالأسواق والتصدي لأي ممارسات احتكارية من بعض التجار .

ومن جهته، أوضح محافظ الفيوم، أنه تم الانتهاء من تجهيز وافتتاح عدد 38 شادر ومعرض "أهلاً رمضان" بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بواقع 11 معرضاً وشادراً بمدينة ومركز الفيوم، إضافة إلى شادر كفور النيل الذي يجري تجهيزه تمهيداً لافتتاحه خلال الأسبوع القادم، و5 معارض بمدينة ومركز سنورس، و10 شوادر ومعارض بمركز ومدينة طامية، و3 معارض بمدينة أبشواي وقرية العجميين، و8 معارض وشوادر بمركز ومدينة اطسا.

أضاف المحافظ، أن المعارض تضم سلع ومواد غذائية، تشمل السكر، والأرز، والمكرونة، والزيت، والسمنة، وكافة أنواع الجبن والألبان، والبقوليات، والخضروات والفاكهة، ومستلزمات شهر رمضان من الياميش، والبلح، وجوز الهند، وقمر الدين، والفاكهة المجففة "تين، مشمش، خروب"، سوبيا، إضافة إلى اللحوم والدواجن.

كشف "الأنصاري"، أن المعارض تشهد مشاركة قوية من العارضين، لمختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات مناسبة، وأن جميع السلع متوفرة بكميات تفي احتياجات المواطنين، مؤكداً أن الشوادر ومعارض بيع السلع والمواد الغذائية مستمرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، لخدمة اهالينا من أبناء المحافظة.

1000100676
1000100676
1000100667
1000100667
1000100673
1000100673
1000100661
1000100661
1000100664
1000100664
1000100670
1000100670
وزير التنمية المحلية الفيوم اهلا رمضان السلع الغذائية هشام امنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

تليفونك مش مهنج.. توقف عمل فيسبوك في مصر لهذا السبب

نصيحة عاجلة من خبراء أمن المعلومات بعد تعرض فيسبوك لعطل مفاجئ

مفاجآت صادمة في عطل فيسبوك وإنستجرام.. 30% لن يستطيعوا استعادة الحسابات

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

بـ12.5 جنيه.. التموين تسمح بصرف السكر على البطاقات حتى 6 كيلو

أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

تحول مفاجيء .. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية تتابع جهود القليوبية في رفع كفاءه النظافة العامة.. صور

ترشيحاتنا

المقاومة في العراق تعلن شن هجوم على مطار حيفا الإسرائيلي

تخطى الـ3000 جنيه.. تحرك مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

أشهر سيارات فيات في مصر بـ 150 ألف جنيه فقط.. تفاصيل

القاهرة تساند الأشقاء.. تحركات ومطالب عاجلة لحقن دمـ اء الشعب السوداني

حكم ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح.. دار الإفتاء توضح

إعلام عبري: إسرائيل تقدم ردها على مطالب حماس خلال الساعات المقبلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول العرقسوس

حاجة واحدة هتصلح الجسم والبشرة والشعر.. اكتشفها

بشرى للمواطنين.. تراجع أسعار الزيت والسمن بالأسواق

فى ندوة "صدى البلد" .. محمد رحيم يتراجع عن قرار الإعتزال لهذا السبب |فيديو

فيديو

محمد رحيم يكشف كواليس أغنية "اللي بيني وبينك" بين عمرو دياب وجنات |خاص

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

إجازة للطلاب في شهر رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ