وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم يتفقدان معرضي "أهلاً رمضان" فى أبشواي

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معرضي "أهلاً رمضان"، بمدينة أبشواي، اللذين تم إقامتهما بالتنسيق بين المحافظة، ومديرية التموين، والغرفة التجارية، لتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية، ومستلزمات شهر رمضان المبارك، بأسعار مخفضة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة أبشواي، والمحاسب سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والمحاسب مجدي جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم.

أشاد وزير التنمية المحلية بتنوع السلع والمنتجات الغذائية واللحوم والدواجن ومستلزمات شهر رمضان المبارك داخل المعرضين ، مشيراً الي توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالعمل علي تخفيف العبء عن كل المواطنين وخاصة في المناطق الأكثر احتياجاً وذات الكثافة العالية وتوفير المعارض الثابتة والمتحركة والمنافذ لتغطي جميع المراكز والاحياء والمدن والوحدات المحلية لتلبية احتياجات المواطنين .

وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة المتابعة المشتركة للأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية التموين لالتزام التجار والشركات الموجودة في معارض أهلا رمضان بالاسعار والتخفيضات المعلنة وجودة السلع الموجودة.

قال اللواء هشام آمنة أن هناك متابعة مستمرة من السادة المحافظين بصورة يومين لموقف السلع الأساسية ومدي توافرها بالأسواق والتصدي لأي ممارسات احتكارية من بعض التجار .

ومن جهته، أوضح محافظ الفيوم، أنه تم الانتهاء من تجهيز وافتتاح عدد 38 شادر ومعرض "أهلاً رمضان" بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بواقع 11 معرضاً وشادراً بمدينة ومركز الفيوم، إضافة إلى شادر كفور النيل الذي يجري تجهيزه تمهيداً لافتتاحه خلال الأسبوع القادم، و5 معارض بمدينة ومركز سنورس، و10 شوادر ومعارض بمركز ومدينة طامية، و3 معارض بمدينة أبشواي وقرية العجميين، و8 معارض وشوادر بمركز ومدينة اطسا.

أضاف المحافظ، أن المعارض تضم سلع ومواد غذائية، تشمل السكر، والأرز، والمكرونة، والزيت، والسمنة، وكافة أنواع الجبن والألبان، والبقوليات، والخضروات والفاكهة، ومستلزمات شهر رمضان من الياميش، والبلح، وجوز الهند، وقمر الدين، والفاكهة المجففة "تين، مشمش، خروب"، سوبيا، إضافة إلى اللحوم والدواجن.

كشف "الأنصاري"، أن المعارض تشهد مشاركة قوية من العارضين، لمختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات مناسبة، وأن جميع السلع متوفرة بكميات تفي احتياجات المواطنين، مؤكداً أن الشوادر ومعارض بيع السلع والمواد الغذائية مستمرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، لخدمة اهالينا من أبناء المحافظة.

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