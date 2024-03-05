رئيس البرلمان الليبي: واثق في حكومة حماد لتحقيق آمال الشعب.. تفاصيل

أكد رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء على ثقته في الحكومة المكلفة من المجلس برئاسة أسامة حماد لإجراء الانتخابات، وتحقيق آمال الشعب الليبي.

وشدد صالح خلال لقائه نائب رئيس الحكومة عن المنطقة الشرقية علي القطراني، على ضرورة توفير احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء، بحسب البيان الصادر من مجلس النواب الليبي وأوردته صحيفة الوسط الليبية.

واثنى رئيس مجلس النواب الليبي، على جهود الحكومة المكلفة من مجلس النواب في إنجاز عدد من المشاريع وتوفير جميع الاحتياجات في معظم المدن الليبية، وتحقيق آمال الليبيين وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وشفافة في أقرب الآجال.