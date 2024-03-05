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رئيس التحرير
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محافظات

بورسعيد .. مواطنون يشيدون بأسعار معرض أهلا رمضان خلال لقائهم رئيس غرفة التجارة| صور

رئيس غرفة بورسعيد
رئيس غرفة بورسعيد التجارية يتفقد معرض أهلا رمضان

تفقد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، مساء اليوم الثلاثاء، معرض أهلا رمضان الذي تقيمه الغرفة في بازار بورسعيد الجديد، وذلك لمتابعة الالتزام بالتخفيضات على أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية داخل المعرض وجودتها والتأكد من توافرها بكميات كافية لاحتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك.

التقى رئيس غرفة بورسعيد عدد من المواطنين داخل المعرض، مُستفسرًا منهم عن مدى رضاهم وأرائهم حول المعرض، حيث أشادوا بانخفاض أسعار السلع داخل المعرض مقارنة بمثيلتها خارجه في الأسواق، فضلا عن جودتها وتوافرها بكميات كافية، موجهين الشكر إلى الغرفة التجارية على جهودها في إقامة المعرض ومتابعته بشكل مستمر.

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ومن جانبه، أشاد رئيس غرفة بورسعيد بالمظهر الحضاري للتجار والمواطنين داخل المعرض، مطالبا المواطنين في حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات أو مقترحات التواصل مع غرفة عمليات الغرفة التجارية المتواجدة داخل المعرض على مدار اليوم، ومُشددا على أن هناك إجراءات صارمة تتخذها الغرفة للرقابة المستمرة على السلع داخل المعرض للتأكد من جودتها وتوافرها بكميات كافية ووجود تخفيضات حقيقية ملموسة للمواطنين.

رئيس غرفة بورسعيد التجارية يتفقد معرض أهلا رمضان

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ويقام معرض أهلا رمضان في بورسعيد على مساحة أكبر من 2000 متر مربع، ويضم أكثر من 30 قسمًا لبيع السلع الغذائية وغير الغذائية، بمشاركة الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وكبرى المصانع والشركات وتجار الجملة، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، ومحافظة بورسعيد.

يذكر أن الغرفة التجارية ببورسعيد تحملت كافة تكاليف إقامة معرض أهلا رمضان في مقابل تقديم العارضين المشاركين تخفيضات وعروض مستمرة على الأسعار، وذلك في إطار الدور المجتمعي للغرفة.

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