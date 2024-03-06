استعدادا لشهر رمضان.. مبادرة لتوزيع بونات شراء للأسر الأولى بالرعاية ببورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه سيتم البدء في توزيع بونات شراء مواد غذائية على الفئات الأولى بالرعاية، وذلك فى إطار المبادرة التى أطلقها البنك الزراعى المصرى بالشراكة مع وزارة التموين ومحافظة بورسعيد وسيتم صرفها من الجمعيات التعاونية التابعة للتموين.

وثمن محافظ بورسعيد تلك الجهود والذى يأتى انطلاقاً من الدور المجتمعى للبنك الزراعى المصرى لخدمة أهل المحافظة، معربا عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من التعاون مع المحافظة لتوسيع دائرة الدعم لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ بورسعيد لممثل البنك الزراعي المصري الاستاذ شريف الغزناوي.

وأكد محافظ بورسعيد، أن هذا الدعم يأتي لرعاية الأسر الأكثر احتياجا ورفع العبء عن كاهلهم، وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم من المواد الغذائية.