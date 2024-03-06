مصطفى بكري يشن هجوما على أكاذيب الدويري: مصر أشرف ممن يحركونك

شن الإعلامي مصطفى بكري هجوما على الخبير العسكري اللواء فايز الدويري بسب إساءته لمصر، زاعما أنها تغلق معبر رفح في وجه المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة.

وقال مصطفى بكري عبر موقع أكس: الأخ الدويري يتهم مصر بأنها أصبحت من دول الشر بزعم أنها تغلق معبر رفح في وجه المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة، هذا قول مغلوط هدفه الإساءة لمصر ودورها في مساندة الأشقاء.

وأضاف أعرف أن الدويري معادي لمصر ولجيشها ورئيسها منذ انحياز الجيش لثورة ٣٠ يونيو ، كنت أتمني ألا يخلط بين موقفه المعادي لمصر باعتباره منحازا إلى جماعة الإخوان وبين حقائق الواقع .

و أشار إلى إن أبلغ رد علي هذا المتأخون هو ماقاله مفوض عام الأونوروا من أن معبر رفح لم يغلق أبدا وأن إسرائيل هي التي تمنع دخول المساعدات للفلسطينين . مصر يادويري قدمت ١٠٢ ألف طن عن طريق المعبر من مجموع ١٤٠ ألف طن أي بنسبة ٨٠٪ - سؤالي لك وأنت تتقاضي مئات الآلاف من الدولارات من قناة ألجزيره بكم سنت تبرعت ،لم أتوقع أن تكون موضوعيا فأمثالك من الحاقدين لايرجي منهم خيرا .

وتابع : مصر يادويري تحملت عبء الدفاع عن القضية الفلسطينية وليس المتاجرة بها منذ ٤٨ ، والشعب المصري رفض التطبيع لأنه صادق في دفاعه عن القضيه . هذا السم الذي تنطق به ضد مصر هو لخدمة أعداء مصر ، ولخدمة جماعتك الإخوانيه ، ولكن ثق أن كلامك المسموم مردود إليك ، وأن مصر ليست في حاجه لشهادة من أمثالك .

و أضاف : مصر قيادة وشعبا مع فلسطين وتسعي ألي وقف العدوان بكل السبل ، وأبدا لن تتخلي عن القضيه ولا عن شعبنا الفلسطيني العظيم . نحن لانتاجر بدماء أهلنا ولانعقد الصفقات من خلف ستار ، موقفنا واضح وقادة حماس أشادوا بهذا الموقف ، فقط أنت وجماعتك أصابكم العمي والطرش وأصبحت مصر هي عدوكم وليس العدو الإسرائيلي .

و اختتم : أصمت ولم لسانك المسموم فمصر أشرف من أمثالك ومن يحركونك.