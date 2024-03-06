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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صبا مبارك: شخصيتي في «بين السطور» صعبة.. وخلتني أقعد شهرين «متنحة»|فيديو

الفنانة صبا مبارك
الفنانة صبا مبارك

 قالت الفنانة صبا مبارك، إن هناك أوجه تشابه أو نقاط تتلاقي  فيها مع شخصية "هند سالم" في مسلسل بين السطور، وذلك في النقاط الإيجابية التي تتسم بها شخصية هند مثل الإصرار على النجاح  والنزاهة في العمل، مشددة : "في الحاجات الحلوة اللي فيها بتلاقى معاها".
وأضافت صبا مبارك خلال  لقائها عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON:  "أكيد بتشبهني في حاجات في حياتها في بعض النقاط "الباك جراوند“ في بعض الحاجات  بس مش بنفس القسوة”.

صعوبة شخصية هند سالم الممنوعة

 

وواصلت صبا مبارك، قائلة: " إحنا كممثلين لازم تلاقي حته نتواصل فيها مع "الكاركتر" اللي هنأديه  كان لازم أحب هند وأبقى حيادية في الحاجات الوحشة اللي فيها علشان أجسدها وأخلي الناس تحس بيها لحم ودم".

مردفة  في تعليقها على صعوبة شخصية هند سالم الممنوعة من التعبير عن مشاعرها: "مش سهل خالص وجابلي إحباط  كان في أيام بروّح زعلانة حاسة أن جسمي واجعني ورقبتي واجعاني وبجد عاوزة أعيط ومش عارفة وفضلت فترة بعدها مش عارفة أقول حاجة قعدت شهرين «متنحة»
 لكنها أكدت أن الشخصية في النهاية هي عبارة عن قطعة من "القماش" يتم تطريزها بكل تفاصيلها".
وعن إمكانية لجوئها في الحياة عامة لإجهاض طفل، كما فعلت هند سالم ردّت  قاطعة: " أعوذ بالله عمري ماعملها، شيء صعب جدًا اللي مش عاوز ينجب يعمل احتياطته من الأول، وهناك بعض الاستثناءات فيه ناس تانية ممكن تعمل كده علشان حالة الجنين الصحية أو صحة الأم".


 مواصلة: "شيء قاسي أن يأخذ الإنسان هذا القرار وأنا مش مع الناس تفضل  تخلف والأمومة والأبوة  شيء صعب وماينفعش في  الزمن ده ومش أي حد  قادر على إنشاء أسرة وليس بالضرورة أن ينشئ أسرة".

 

صبا مبارك هند سالم القماش الامومة اجهاض طفل

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