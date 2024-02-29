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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خست أوي.. صبا مبارك تبهر الجميع بمسلسل " بين السطور"

صبا مبارك
صبا مبارك

تداول رواد السوشيال ميديا، صور الفنانة صبا مبارك بعد ظهورها في مسلسل بين السطور بسبب خسارة وزنها بشكل كبير.

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كما تحرص صبا مبارك ، أن تشارك متابعيها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

وتفضل صبا مبارك، ارتداء الفساتين الأنيقة والملابس المميزة التي تبرز جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية تعتمد صبا مبارك، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون النود المميزة التي تكشف جمالها. 

كما تميل صبا مبارك، إلى اختيار ألوان الشعر البنية التي تتناسب مع لون بشرتها وتكشف جمالها. 

وإليكم صور صبا مبارك 

https://www.instagram.com/reel/C33QcXKMwu5/?igsh=MTg3NzUzMHBpbDdtMw==

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