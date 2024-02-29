جيب قصيرة.. رانيا يوسف تثير الجدل بملابسها| شاهد

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وتألقت رانيا يوسف، مرتدية جيب كاروهات قصيرة باللون الأبيض والأسود، ونسقت معها بلوفر بسيط باللون الاسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت رانيا يوسف، في الماكياج على الالوان الناعمة للعيون التي تكشف جمالها، واختارت أحمر الشفاه باللون الكاشمير الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت رانيا يوسف، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور رانيا يوسف