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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جمبسوت جريء.. جوري بكر تثير الجدل بظهورها | شاهد

جوري بكر
جوري بكر

نشرت الفنانة جوري بكر، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة. 

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وأطلت جوري بكر، مرتديه جمبسوت أنيق ولافت باللون الأسود، ووضعت حزام على الخصر ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت جوري بكر، في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت جوري بكر، أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور جوري بكر 

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