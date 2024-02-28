يشبه فستان الزفاف.. أصالة تثير الجدل بإطلالتها الجديدة | شاهد

شاركت الفنانة أصالة، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

وأطلت أصالة، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأبيض ليشبة فستان الزفاف، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت أصالة، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت أصالة، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت .

وإليكم صور أصالة