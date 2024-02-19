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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بنطلون غريب.. هنا الزاهد تثير الجدل بملابسها في أحدث ظهور| شاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة كاجوال مختلفة. 

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وتألقت هنا الزاهد، مرتديه بنطالا طويلا وواسعا باللونين الأبيض والأسود، ونسقت معه بالطو طويل باللون الأسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هنا الزاهد في المكياج على الألوان الترابية، مع اختيار اللون البيج الناعم للشفاه. 

كما اختارت هنا الزاهد، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور هنا الزاهد 

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