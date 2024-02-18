جينز ممزق.. حنان مطاوع تستعرض رشاقتها بإطلالة كاجوال عبر إنستجرام|شاهد

نشرت الفنانة حنان مطاوع، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال مختلفة.

وتألقت حنان مطاوع، مرتدية بنطال جينز ممزقاً باللون الأزرق الغامق ليكشف عن جمالها ورشاقتها، ونسقت معه بالطو طويل باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت حنان مطاوع، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلاً بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت حنان مطاوع، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

وإليكم صور حنان مطاوع: