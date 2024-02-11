لوك غير متوقع .. يسرا تصدم متابعيها بإطلالتها الأخيرة| شاهد

نشرت الفنانة يسرا، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأطلت يسرا، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الذهبي اللامع، وتميز الفستان بتصميم مختلف وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت يسرا، في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت يسرا، أن تترك شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة مختلفة، فأختارت تسريحة الشعر المبلل لتكشف جمالها.

وإليكم صور يسرا