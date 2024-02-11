عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لوك غير متوقع .. يسرا تصدم متابعيها بإطلالتها الأخيرة| شاهد

يسرا
يسرا

نشرت الفنانة يسرا، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 

txt

مكشوف البطن.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالتها | شاهد

txt

في عيد ميلادها الـ 47.. 10 صور أثارت الجدل لـ زينة

وأطلت يسرا، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الذهبي اللامع، وتميز الفستان بتصميم مختلف وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت يسرا، في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت يسرا، أن تترك شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة مختلفة، فأختارت تسريحة الشعر المبلل لتكشف جمالها. 

وإليكم صور يسرا

يسرا صور يسرا اطلالات يسرا اخبار يسرا اعمال يسرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا.. ماذا يحدث؟

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

تعاود التراجع| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة البانيه الآن

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

موضوعات متعلقة

يشبه فستان الزفاف.. درة تثير الجدل بإطلالة جديدة|شاهد

ظهر مكشوف.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا |شاهد

كاجوال جريء.. جورجينا تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

فستان جريء.. عبير صبري تصدم متابعيها بصورها

مكشوف الضهر.. إنجي علي تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

مكياج لافت.. ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا | شاهد

احذر.. تناول هذا الطعام يصيبك بمرض القلب

في عيد ميلادها الـ40.. صور أثارت الجدل لـ نادين نجيم | شاهد

ترشيحاتنا

بعد الحديث عن خلاف كبير مع بايدن.. نتنياهو بعلق على آخر محادثة بينهما

سلم نفسه للشرطة.. عامل ينتحل صفة محصل كهرباء ويقتل سيدة بعين شمس..تفاصيل

البنك المركزي يصدر ضوابط جديدة بشأن استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج

«النقد الدولي»: اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط يفاقم الأضرار الاقتصادية عالميًا

فرنسا تعارض أي هجوم إسرائيلي على رفح وتدعو لوقف إطلاق نار

زوجها اللبناني أبلغ الشرطة.. التحقيق في وفاة سيدة وجنينها بمدينة بدر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر.. نسرين طافش تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

مدحت شلبي في مرمى النيران.. ويرد على جمهور الأهلي.. اعرف السبب

لوك غير متوقع .. يسرا تصدم متابعيها بإطلالتها الأخيرة| شاهد

يشبه فستان الزفاف.. درة تثير الجدل بإطلالة جديدة|شاهد

فيديو

تراجع تدريجي .. هل تستقر أسعار اللحوم قبل رمضان؟

عريس يستغل دخول خطيبته "البروفا" ويفعل شيئًا مشينًا| شاهد

عواصف ترابية.. تحذيرات من تقلبات حادة في الطقس | فيديو

ضربة قاسية للذهب بسبب الدولار .. وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ