في عيد ميلادها الـ 47.. 10 صور أثارت الجدل لـ زينة

يصادف اليوم الـ 4 من فبراير عيد ميلاد الفنانة زينة، والتي أتمت عامها الـ 47.

وتحرص زينة، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتفضل زينة، ارتداء الملابس الكاجوال والفساتين الأنيقة التي تكشف جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت زينة، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج والبينك اللامع ليبرزوا جمال انوثتها.

وتفضل زينة، الوان الشعر البنية، وأن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور زينة