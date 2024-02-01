فستان جلد.. رضوى الشربيني تثير ضجة على السوشيال ميديا

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وأطلت رضوى الشربيني، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا من الجلد باللون الأسود، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت رضوى الشربيني، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت رضوى الشربيني، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت .

وإليكم صور رضوى الشربيني