ملابس جريئة.. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بصورها| شاهد

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

وأطلت هيفاء وهبي، مرتدية جيب قصيرة باللون الأسود، ونسقت معها جاكيت باللون الأزرق ذا تصميم مميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هيفاء وهبي، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاة باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت هيفاء وهبي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور هيفاء وهبي