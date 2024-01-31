جمبسوت كاجوال.. مي كساب تفاجئ متابعيها بصورها

نشرت الفنانة مي كساب، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وظهرت مي كساب، مرتديه جمبسوت كاجوال باللون اللبني، ونسقت معه تي شيرت نصف كم باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت مي كساب، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت مي كساب، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

وإليكم فيديو مي كساب

https://www.instagram.com/reel/C2uwHmxM4Nk/?igsh=MWpiZXNzZ3MxMnBydQ==