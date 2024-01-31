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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بجاكيت قصير وبوت طويل.. نور الزاهد تثير ضجة بملابسها عبر إنستجرام |شاهد

نور الزاهد
نور الزاهد

نشرت البلوجر نور الزاهد، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة. 

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وتألقت نور الزاهد، مرتدية جاكيت باللون الأسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها، وانتعلت بوت طويلاً باللون الأسود أيضًا لإكمال اللوك.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نور الزاهد، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

واختارت نور الزاهد، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور نور الزاهد 

نور نور الزاهد صور نور الزاهد

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