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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وزن زائد.. يسرا تصدم متابعيها بصورها الجديدة| شاهد

يسرا
يسرا

شاركت الفنانة عبير صبري، صورا جديدة لها رفقة الفنانة يسرا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وظهرت فيها يسرا بوزن زائد وهو ما أثار التساؤلات لدي جمهورها. 

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وتألقت الفنانة يسرا، مرتدية بنطال أنيق باللون الاسود، ونسقت معه قميص أنيق باللون الكحلي ليكشف عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت يسرا، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت يسرا، أن تترك شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .

وإليكم صور يسرا

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