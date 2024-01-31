جيب قصيرة.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها| شاهد

نشرت الفنانة نسرين طافش، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وأطلت نسرين طافش، مرتديه جيب قصيرة من الكاروهات باللون الاحمر، ونسقت معها جاكيت وبلوفر باللون الاسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت نسرين طافش، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما فضلت نسرين طافش، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور نسرين طافش