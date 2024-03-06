تذكرت والدتي.. صبا مبارك تكشف عن أصعب مشهد في «بين السطور»

كشفت الفنانة صبا مبارك خلال اللقاء عن أصعب مشهد لها في مسلسل بين السطور، قائلة «أصعب مشهد هو لحظة معرفتي خبر وفاة والدتي بالعمل، والذي قدمت دورها سلوى محمد علي، لأنّي تذكرت لحظة وفاة والدتي في الحقيقة، وكان مشهد مؤلم جدًا لي».

صبا مبارك: أنا تربيت مع أمي



وأضافت صبا مبارك خلال لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:" في الحقيقة في المشهد ده كنت صبا شوية مش هند لان وفاة امي كسرت حتة كبيرة وهي أقسى الاحداث التي مرت علي في حياتي".

أردفت صبا مبارك، قائلة: "حسيت ده في المشهد أوي لدرجة أن فيه جملة فلتها في المشهد مكنتش موجودة في "الاسكربت"، وهي جملة "ماستنتنيش ليه قررتي لوحدك تمشي؟ كانت اللحظة دي شخصية جدا لما ماتت أمي كانت صغيره جدا وحسيت أنها مش عايزة تكمل".

واستطردت: " أنا تربيت مع أمي وأنا بنت أمي وعشان كده في شبه بيني وبين هند في الحتة دي أنا فعلا ماعشتش مع أبويا لكن مكنش شبه ابو هند بهذه القسوة".

