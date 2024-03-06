هل لهم تعويض؟|خبير تكنولوجيا معلومات يكشف موقف المُتضررين من عُطل الفيسبوك وانستجرام|فيديو

علّق الدكتور وليد حجاج خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات على انقطاع شبكة فودافون وخدمات وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك والانستجرام، مؤكداً أن العطل ضرب شركة ميتا بأكملها والجي بي اس والماسنجر ولم تصدر الشركة أي اعتذار رسمي أو توضيح عن العطل سوى أنه عطل فني.

وأضاف وليد حجاج في مداخلة هاتفية عبر قناة etc، أن خدمات شركة (ميتا) تعطلت بشكل كامل وأن الناس شعروا بأن حساباتهم سُرقت وشعروا بهلع رهيب مشيرًا إلى أن الشركة لم تتمكن من حل الأزمة بشكل كلي، وأن هناك بعض الأعطال لم تُحل بعد ولابد من وجود قنوات تواصل بديلة.

وأوضح أنه من الصعب تعويض المستخدمين المتضررين، لاسيما أن الشركة رفضت تعويض العاملين لديها والذين رفعوا قضايا ضد "ميتا" رغم أنه صدر حكم ضدها إلا أنها رفضت تعويضهم بالأموال.