رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يكشف تفاصيل تعويض فودافون للمواطنين

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه يتابع عن كثب مشكلة تعطل شبكة فودافون التي حدثت الساعات الماضية، لافتا إلى أن العطل يرجع إلى إجراء تحديثات بأحد مكونات الشركة.

أضاف أحمد بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الشركة ستقوم بتعويض المواطنين لمدة 24 ساعة بإنترنت ومكالمات مجانا، نتيجة العطل الذي حدث لمدة 6 ساعات وتعطيل مصالح العملاء.

وأشار أحمد بدوي، إلى أنه سيتم تغريم الشركة نتيجة هذا العطل، مؤكدا أن اللجنة لا تألو جهدا في تنفيذ سياسات وتشريعات لخدمة العملاء.



وأوضح أحمد بدوي، أن العطل ضرب كل محافظات الجمهورية وليس محافظة واحدة، لافتا إلى أنه تابع كل التفاصيل الخاصة بالعطل داخل الشركة بشكل مستمر نتيجة الاتصالات التي حدثت معه من قبل العملاء، مبينا أنه سيكون هناك إجراءات وتشريعات بشأن الأمر بعد تعطل مصالح وشكاوى كثيرة من العملاء.