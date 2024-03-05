عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يكشف تفاصيل تعويض فودافون للمواطنين

فودافون
فودافون

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه يتابع عن كثب مشكلة تعطل شبكة فودافون التي حدثت الساعات الماضية، لافتا إلى أن العطل يرجع إلى إجراء تحديثات بأحد مكونات الشركة.

txt

يوم سقوط الشبكة وتعطل السوشيال| ماذا حدث لـ فودافون وفيسبوك في مصر.. القصة الكاملة

txt

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

أضاف أحمد بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الشركة ستقوم بتعويض المواطنين لمدة 24 ساعة بإنترنت ومكالمات مجانا، نتيجة العطل الذي حدث لمدة 6 ساعات وتعطيل مصالح العملاء.

 

وأشار أحمد بدوي، إلى أنه سيتم تغريم الشركة نتيجة هذا العطل، مؤكدا أن اللجنة لا تألو جهدا في تنفيذ سياسات وتشريعات لخدمة العملاء.


وأوضح أحمد بدوي، أن العطل ضرب كل محافظات الجمهورية وليس محافظة واحدة، لافتا إلى أنه تابع كل التفاصيل الخاصة بالعطل داخل الشركة بشكل مستمر نتيجة الاتصالات التي حدثت معه من قبل العملاء، مبينا أنه سيكون هناك إجراءات وتشريعات بشأن الأمر بعد تعطل مصالح وشكاوى كثيرة من العملاء.

فودافون شبكة فودافون الإتصالإت وتكنولوجيا احمد بدوي محافظات الجمهورية مكالمات مجانا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نصيحة عاجلة من خبراء أمن المعلومات بعد تعرض فيسبوك لعطل مفاجئ

تليفونك مش مهنج.. توقف عمل فيسبوك في مصر لهذا السبب

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

عطل كبير يضرب فيسبوك وإنستجرام في مصر والعالم

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مفاجآت صادمة في عطل فيسبوك وإنستجرام.. 30% لن يستطيعوا استعادة الحسابات

أبوالغيط: نثق في مواصلة أرمينيا لدورها التقليدي لدعم السلم بالمنطقة العربية

يوم سقوط الشبكة وتعطل السوشيال| ماذا حدث لـ فودافون وفيسبوك في مصر.. القصة الكاملة

رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يكشف تفاصيل تعويض فودافون للمواطنين

التحسين راجع| ننشر ملامح نظام الثانوية العامة الجديد قبل تطبيقه

هل يجوز للمرأة صلاة التراويح في المنزل خلف إمام المسجد؟ دار الإفتاء ترد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعه.. نوع من مكونات الياميش يعالج 8 مشكلات صحية خطيرة

ميمي جمال: أجسد في الحشاشين دور تاجرة جواري وهذا سبب استشهادي بشخصية روقة ببرومو كامل العدد|حوار خاص

أيتن عامر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

سارة سلامة تثير الجدل بملابس لافتة| شاهد

فيديو

وزير الدفاع يلتقي مستشار الأمن الوطني البحريني لبحث تعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكيني لبحث التعاون العسكري المشترك

ليس من البشر.. مدينة أمريكية تتعرض لغزوٍ عنيف| شاهد

تغير مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ