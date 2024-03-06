عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«الغرف التجارية»: توفير وانخفاض في أسعار جميع السلع الأساسية قبل رمضان|فيديو

السلع الغذائية
السلع الغذائية

قال المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إننا نشهد انفراجة كبيرة وانخفاضًا في الأسعار وتوافرًا بجميع السلع الغذائية بالأسعار الرسمية في المعارض المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف الشاهد في مداخلة هاتفية على قناة etc،  أن السكر متوفر و يباع بسعر 27 جنيهًا في جميع المعارض ولا يوجد اختفاء لأي سلعة وأن السكر يُباع على بطاقة التموين بسعر 12.5 جنيه. 

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن الأسعار في انخفاض مع انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية وأنه لا داعي للتخزين  والشراء يكون على قدر الحاجة حتى لا ترتفع الأسعار.

الغرفة التجارية الأسعار السلع الغذائية السكر بطاقة التموين سعر الدولار السوق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى الـ3000 جنيه.. تحرك مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

تليفونك مش مهنج.. توقف عمل فيسبوك في مصر لهذا السبب

نصيحة عاجلة من خبراء أمن المعلومات بعد تعرض فيسبوك لعطل مفاجئ

بـ12.5 جنيه.. التموين تسمح بصرف السكر على البطاقات حتى 6 كيلو

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

مفاجآت صادمة في عطل فيسبوك وإنستجرام.. 30% لن يستطيعوا استعادة الحسابات

أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

رغم تحديات الدولة.. متحدث الرئاسة: هناك رؤية علمية ومدروسة لتحقيق التنمية في مصر

بعد أسبوعين على الموافقة|مسئول أمريكي: شحنة دقيق من واشنطن لغزة متوقفة دون أسباب

هل لهم تعويض؟|خبير تكنولوجيا معلومات يكشف موقف المُتضررين من عُطل الفيسبوك وانستجرام|فيديو

لم يتمكن من استكمال المران.. صدمة لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

من بينهم الرئيس.. مسئولون تنفيذيون سابقون في «إكس» يقاضون إيلون ماسك

تحرك جديد.. مفاجأة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 6-3-2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حظك اليوم الأربعاء 6-3-2024 وتوقعات الأبراج على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

بعد أزمة فيسبوك وإنستجرام.. أبراج ماتقدرش تستغنى عن السوشيال ميديا

ماذا يحدث للجسم عند تناول العرقسوس

حاجة واحدة هتصلح الجسم والبشرة والشعر.. اكتشفها

فيديو

محمد رحيم يكشف كواليس أغنية "اللي بيني وبينك" بين عمرو دياب وجنات |خاص

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

إجازة للطلاب في شهر رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ