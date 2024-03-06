«الغرف التجارية»: توفير وانخفاض في أسعار جميع السلع الأساسية قبل رمضان|فيديو

قال المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إننا نشهد انفراجة كبيرة وانخفاضًا في الأسعار وتوافرًا بجميع السلع الغذائية بالأسعار الرسمية في المعارض المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف الشاهد في مداخلة هاتفية على قناة etc، أن السكر متوفر و يباع بسعر 27 جنيهًا في جميع المعارض ولا يوجد اختفاء لأي سلعة وأن السكر يُباع على بطاقة التموين بسعر 12.5 جنيه.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن الأسعار في انخفاض مع انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية وأنه لا داعي للتخزين والشراء يكون على قدر الحاجة حتى لا ترتفع الأسعار.