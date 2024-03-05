محافظ الجيزة يفتتح معرض أهلا رمضان في إمبابة لتوفير السلع بأسعار مخفضة

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة معرض "أهلًا رمضان" بشارع المطار بامبابه لعرض المنتجات والسلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين لتوفير احتياجات المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد محافظ الجيزة أن المعرض هو سادس المعارض التي يتم افتتاحها لخدمة مواطني المحافظة لتلبية كافه احتياجاتهم ضمن خطة المحافظة لتغطية كافه قطاعات المحافظة من خلال إقامة أكبر عدد ممكن من المعارض والتي شملت أحياء ومراكز العمرانية والطالبية والحوامدية والبدرشين والدقي وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأوضح محافظ الجيزة أن معرض أهلا رمضان بامبابة مقام علي مساحة ٦٥٠ م ويضم ٤٥ عارض لعرض السلع والمنتجات الأساسية والاستراتيجية التي تقل في أسعارها عن مثيلاتها خارج المعرض بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين ١٥ % إلى ٢٥ %، مشيدًا بالدور الفعال والكبير للجهات والشركات المشاركة بتلك المبادرة والتي قامت بعرض كافة السلع الأساسية من (الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة والألبان بمنتجاتها، واللحوم والدواجن والفاكهة والخضراوات) بجودة عالية وأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.



وعقب الافتتاح تفقد محافظ الجيزة باكيات العارضين مشددا على جميع المسئولين المعنيين بأجهزة المحافظة بالمرور الدوري للتأكد من التزام العارضين بنسب التخفيضات وقوائم الأسعار المعلنة ومتابعة حركة البيع والشراء داخل المعرض والتأكد من توافر السلع المختلفة بشكل دائم وذلك في اطار جهود الدولة نحو تخفيف العبء عن كاهل المواطنين لافتا ان السلع المطروحة داخل المعارض روعي ان تكون بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين.



وشدد اللواء أحمد راشد علي مدير مديرية التموين بضرورة متابعه التزام البدالين التموينين بصرف الحصص التموينية المقررة علي البطاقات التموينية للمواطنين والتي تتعدي ٢ مليون بطاقة بنطاق المحافظة في ضوء حرص الدولة علي ضخ السلع بصورة منتظمة لتلبية كافه احتياجات المواطنين.

وشدد محافظ الجيزة على تكثيف جهود الرقابة من قبل مديريتى الطب البيطرى والتموين والتجارة الداخلية والمرور الدورى على مختلف المعارض والمنافذ السلعية التي يتم إقامتها للتأكد من جودة المعروضات المطروحة للمواطنين مع التأكيد علي تخفيض الأسعار والالتزام بها .



و وجه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتوسع فى إقامة الشوادر ومعارض السلع الغذائية فى المناطق ذات الكثافة العالية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وبخاصة المناطق الاكثر احتياجآ مع مراعاة عوامل الآمان واشتراطات الحماية المدنية بما لا يعيق الحركة المرورية .



رافق المحافظ خلال الافتتاح الأستاذ محمد نور السكرتير العام المساعد وأسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة والنائب طارق حسانين و النائبة نشوي الديب أعضاء مجلس النواب وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش و أشرف بكر رئيس حي امبابه واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي ورمضان عمارة رئيس حي المنيرة والاستاذ هالة غريب مدير مديرية التموين .

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