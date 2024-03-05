عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يفتتح معرض أهلا رمضان في إمبابة لتوفير السلع بأسعار مخفضة

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة معرض "أهلًا رمضان" بشارع المطار بامبابه  لعرض المنتجات والسلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين لتوفير احتياجات المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد محافظ الجيزة أن المعرض هو سادس المعارض التي يتم افتتاحها لخدمة مواطني المحافظة لتلبية كافه احتياجاتهم ضمن خطة المحافظة لتغطية كافه قطاعات المحافظة من خلال إقامة أكبر عدد ممكن من المعارض والتي شملت أحياء ومراكز العمرانية والطالبية والحوامدية والبدرشين والدقي وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.
وأوضح محافظ الجيزة أن معرض أهلا رمضان بامبابة مقام علي مساحة ٦٥٠ م ويضم ٤٥ عارض لعرض السلع والمنتجات الأساسية والاستراتيجية التي تقل في أسعارها عن مثيلاتها خارج المعرض بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين ١٥ % إلى ٢٥ %، مشيدًا بالدور الفعال والكبير للجهات والشركات المشاركة بتلك المبادرة والتي قامت بعرض كافة السلع الأساسية من (الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة والألبان بمنتجاتها، واللحوم والدواجن والفاكهة والخضراوات) بجودة عالية وأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.


وعقب الافتتاح تفقد محافظ الجيزة باكيات العارضين مشددا على جميع المسئولين المعنيين بأجهزة المحافظة بالمرور الدوري للتأكد من التزام العارضين بنسب التخفيضات وقوائم الأسعار المعلنة ومتابعة حركة البيع والشراء داخل المعرض والتأكد من توافر السلع المختلفة بشكل دائم وذلك في اطار جهود الدولة نحو تخفيف العبء عن كاهل المواطنين لافتا ان السلع المطروحة داخل المعارض روعي ان تكون بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين. 


وشدد اللواء أحمد راشد علي مدير مديرية التموين بضرورة متابعه التزام البدالين التموينين بصرف الحصص التموينية المقررة علي البطاقات التموينية للمواطنين والتي تتعدي ٢ مليون بطاقة بنطاق المحافظة في ضوء حرص الدولة علي ضخ السلع بصورة منتظمة لتلبية كافه احتياجات المواطنين.
وشدد محافظ الجيزة على تكثيف جهود الرقابة من قبل مديريتى الطب البيطرى والتموين والتجارة الداخلية والمرور الدورى على مختلف المعارض والمنافذ السلعية التي يتم إقامتها للتأكد من جودة المعروضات المطروحة للمواطنين مع التأكيد علي تخفيض الأسعار والالتزام بها  . 


و وجه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتوسع فى إقامة الشوادر ومعارض السلع الغذائية فى المناطق ذات الكثافة العالية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وبخاصة المناطق الاكثر احتياجآ مع مراعاة عوامل الآمان واشتراطات الحماية المدنية بما لا يعيق الحركة المرورية .


رافق المحافظ خلال الافتتاح الأستاذ محمد نور السكرتير العام المساعد وأسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة والنائب طارق حسانين و النائبة نشوي الديب أعضاء مجلس النواب وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش و أشرف بكر رئيس حي امبابه واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي ورمضان عمارة رئيس حي المنيرة والاستاذ هالة غريب مدير مديرية التموين .

IMG-20240305-WA0032
IMG-20240305-WA0032
IMG-20240305-WA0029
IMG-20240305-WA0029
IMG-20240305-WA0031
IMG-20240305-WA0031
IMG-20240305-WA0028
IMG-20240305-WA0028
IMG-20240305-WA0030
IMG-20240305-WA0030
IMG-20240305-WA0026
IMG-20240305-WA0026
IMG-20240305-WA0027
IMG-20240305-WA0027
IMG-20240305-WA0024
IMG-20240305-WA0024
IMG-20240305-WA0022
IMG-20240305-WA0022
IMG-20240305-WA0023
IMG-20240305-WA0023
IMG-20240305-WA0025
IMG-20240305-WA0025
IMG-20240305-WA0019
IMG-20240305-WA0019
IMG-20240305-WA0021
IMG-20240305-WA0021
IMG-20240305-WA0018
IMG-20240305-WA0018
IMG-20240305-WA0020
IMG-20240305-WA0020
IMG-20240305-WA0009
IMG-20240305-WA0009
IMG-20240305-WA0017
IMG-20240305-WA0017
IMG-20240305-WA0014
IMG-20240305-WA0014
IMG-20240305-WA0013
IMG-20240305-WA0013
IMG-20240305-WA0011
IMG-20240305-WA0011
IMG-20240305-WA0016
IMG-20240305-WA0016
IMG-20240305-WA0012
IMG-20240305-WA0012
IMG-20240305-WA0010
IMG-20240305-WA0010

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

مرتضى منصور في تصريحات لـ صدى البلد: كهربا دفع 70 مليون

تاريخ مصر العظيم| اكتشاف كنز أثري ضخم خلال أعمال الحفر لإنشاء مستشفى.. تفاصيل

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

فحص ملابس فتاة الشروق يكشف تفاصيل جديدة .. مفاجأة

تعطيل خدمات الاتصال والإنترنت لشبكة فودافون مصر

500 ألف جنيه من تجار الذهب .. مفاجأة قوية بشأن التلاعب في الدمغات

موضوعات متعلقة

رفع 117 حالة إشغال وإيقاف أعمال تشطيب محل بدون تصريح في العمرانية

لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نادي الشيخ زايد بعد تجميد واستبعاد مجلس الإدارة

محافظ الجيزة يتابع توافر السلع بمعرض أهلا رمضان في الطالبية| شاهد

رفع 112 حالة إشغال وإيقاف أعمال تشطيب محل بدون تصريح في العمرانية

وكيل وزارة الرياضة بالجيزة يشيد بالعاملين في إدارة تمكين الشباب

الثلاثاء.. قطع المياه عن عدة قرى بالصف لمدة 10 ساعات

محافظ الجيزة يعاين المرحلة الثالثة من تطوير وتغطية ترعة المريوطية

لتحقيق الانضباط.. رفع 98 حالة إشغال وإيقاف تشطيب محل بدون تصريح بالعمرانية

ترشيحاتنا

هبوط أسعار السلع.. توجيهات عاجلة بالإفراج الفوري عن البضائع.. والأولوية لهذه المنتجات

بتعاون مصري إيطالي.. القابضة لمياه الشرب توقع عقد محطة معالجة الروبيكي بقيمة 3.5 مليار جنيه

جالانت يتوعد حزب الله: عدوانهم يقربنا من نقطة الحسم العسكري

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

10 جنيهات .. رسوم تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدي

هل المضمضة لمقاومة عطش الصيام تنقص من الثواب أم تفسده.. الإفتاء تجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جورجينا بملابس جريئة في أول ظهور بعد أنباء زواجها رونالدو.. شاهد

رسميا .. رامز جلال يكشف عن اسم برنامجه الجديد رمضان 2024

تشبه العروس .. مي عمر تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة.. شاهد

أفكار موفرة وغير مكلفة.. منيو 30 يوم لسفرة رمضان

فيديو

ليس من البشر.. مدينة أمريكية تتعرض لغزوٍ عنيف| شاهد

تغير مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟!

ارتفاع أم انخفاض .. ماذا يحدث لأسعار الذهب؟.. فيديو

عطل مفاجئ يضرب شبكة فودافون.. ما الحل للتعامل معه | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ