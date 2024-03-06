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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد أسبوعين على الموافقة|مسئول أمريكي: شحنة دقيق من واشنطن لغزة متوقفة دون أسباب

أزمة الغذاء في غزة
أزمة الغذاء في غزة

أعلن مسؤول أمريكي، أن شحنة كبيرة من الدقيق الأمريكي لغزة لا تزال متوقفة، بعد حوالي أسبوعين من موافقة إسرائيل على إطار جديد لتسليمها، وبعد 46 يومًا من إعلان البيت الأبيض عنها لأول مرة.

ولم يوضح المسؤول لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أسباب التأخير المستمر، لكنه قال إن الدقيق القادر على إطعام 1.5 مليون من سكان غزة لمدة 5 أشهر يجب أن يتم تسليمه في الأيام المقبلة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إلى شحنة الدقيق عندما سئل في مؤتمر صحفي حول منع الوزراء الإسرائيليين من وصول المساعدات إلى غزة.

وقال ميلر "لقد رأيتم وزراء في الحكومة الإسرائيلية يمنعون إخراج الدقيق من ميناء أسدود؛ لقد رأيت وزراء في الحكومة الإسرائيلية يدعمون الاحتجاجات التي منعت وصول المساعدات إلى معبر كرم سالم”، في إشارة إلى عضوي الحكومة اليمينيين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن جفير. 

وأضاف “كل هذه الأمور هي عقبات تأتي من وزراء داخل الحكومة الإسرائيلية والتي قلنا عنها إنها غير مقبولة، ويجب أن تنتهي”.

وفي 22 فبراير، قال مسؤول أمريكي لتايمز أوف إسرائيل إن الترتيب الجديد الذي وافقت عليه إسرائيل سيسمح بمضي شحنة الدقيق قدما بعد أن منع سموتريتش نقلها لأكثر من شهر.

وأوضح المسؤول أن برنامج الغذاء العالمي سينقل الدقيق إلى غزة وليس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إدارة بايدن بشكل خاص أن إسرائيل وافقت على الشحنة في أوائل يناير، فيما أعلن البيت الأبيض عن هذا التطور في 19 يناير.

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