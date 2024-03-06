كهربا بينه وبين ربنا عمار.. إعلامي: نجم الأهلي خارج لقاء الكأس

كشف الاعلامي إبراهيم عبد الجواد قائمة الأهلي للنهائي كأس مصر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب ابراهيم عبد الجواد : رسميًا وسام أبو علي خارج لقاء الكأس وكهربا بينه وبين ربنا عمار كبير.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.