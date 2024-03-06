إعلامى يطمئن جماهير الأهلي على نجم الفريق قبل لقاء الكأس

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن رضا سليم لاعب الأهلي شعر بإجهاد بسيط ولكنه تم التأكد من سلامته وسوف يسافر مع بعثة الفريق إلى المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن الجهاز الفني فضل اراحته من المران بعدما شعر بالإجهاد.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "رضا سليم سوف يتواجد مع البعثة بشكل طبيعي، ومارسيل كولر قرر استبعاد أحمد عبدالقادر لأسباب فنية في ظل وجود وفرة عددية في مركز الجناح الأيسر مثل حسين الشحات ورضا سليم وطاهر محمد طاهر".

وأضاف: "كريم نيدفيد سليم 100% ويرافق البعثة إلى السعودية، وأتوقع سفر محمود الخطيب رئيس الأهلي إلى الرياض يوم الخميس المقبل، ومعظم أعضاء مجلس الإدارة سوف يسافرون برفقة الفريق الأول لحضور نهائي الكأس".