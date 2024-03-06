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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غير مسؤول.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يشن هجوما جديدا على نتنياهو

يائير لابيد
يائير لابيد

شن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، صباج اليوم الأربعاء، هجوما جديدا على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وذلك بسبب طريقة تعامل سفارة تل أبيب في لندن مع زيارة الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس للمملكة المتحدة.

وأشار لابيد إلى التوجيه الذي بموجبه أمر مكتب نتنياهو السفير الإسرائيلي في لندن تسيبي هوتوفلي بعدم التعامل مع الترتيبات الأمنية للوزير بيني جانتس.

وقال "كان ينبغي للسفارة الإسرائيلية في المملكة المتحدة أن ترفض على الفور أمر نتنياهو بعدم التعامل مع الترتيبات الأمنية للوزير جانتس".

وأضاف: من الواضح أن هذا أمر غير قانوني من رئيس وزراء غير مسؤول، وهذا الأمر يعرض وزيرا في الحكومة ورئيس الأركان السابق للخطر، ناهيك عن الإحراج أمام البريطانيين".

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غير مسؤول.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يشن هجوما جديدا على نتنياهو


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