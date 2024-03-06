طرق التأكد من سلامة حسابك على "فيسبوك وإنستجرام"| تعرف عليها

أوضح أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، تفاصيل ما يتم فعله بعد عطل فيسبوك وإنستجرام لحماية حساباتنا، قائلا: إن كل عام أو عامين بالأكثر يحدث اعطال كثيرة فى السيرفرات نتيجة الضغط الذي يحدث على جميع منصات التواصل الاجتماعي، وليس فقط لشركة ميتا، مشيرا إلى أن بالأمس كان يوم الأعطال العالمي حتي لشركة جوجل، بالتحديد يوتيوب وجيميل فى بعض الدول.

وأضاف أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد" المذاع عبر فضائية “TEN”: “أى تريند حاصل مع تلك المنصات يصاحبه دائما مشاكل إختراق موجودة بسبب إستغلال التريندات وإرسال أشخاص كثيرون رسائل مفبركة أنهم خبراء وهميين ويجعلوا الناس تدخل عليها بحيث يجمعوا بيانات ويحدث الاختراق”.

وتابع أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات: “هناك من لا يعرفون الدخول على حساباتهم بسبب أنهم يغيرون الباسوورد الخاص بهم مما يؤدي إلى إغلاق الحسابات لفترة مؤقتة”، ناصحا بتغيير الجميع كلمة السر الخاصة بهم بشكل طبيعي جدا ويكون مكون من أكثر من 16 حرف ومتابعة الشروط اللازمة له.