هكر يستغل عطل الفيس بوك.. إيلون ماسك يشمت في مارك زوكربيرج| تفاصيل

تعرضت منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة فيسبوك وإنستغرام وماسنجر إلى عطل فني مفاجئ، حيث واجه المستخدمون صعوبة في الوصول إليها في اليوم الثلاثاء. ولم تقتصر المشكلة على الوصول فقط، بل سجلت العديد من الحسابات عمليات خروج غير متوقعة، مما أثار حالة من الاستياء والتساؤلات بين المستخدمين.

