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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

هكر يستغل عطل الفيس بوك.. إيلون ماسك يشمت في مارك زوكربيرج| تفاصيل

صور ارشيفية
صور ارشيفية

تعرضت منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة فيسبوك وإنستغرام وماسنجر إلى عطل فني مفاجئ، حيث واجه المستخدمون صعوبة في الوصول إليها في اليوم الثلاثاء. ولم تقتصر المشكلة على الوصول فقط، بل سجلت العديد من الحسابات عمليات خروج غير متوقعة، مما أثار حالة من الاستياء والتساؤلات بين المستخدمين.
 

فيسبوك انستغرام ماسنجر العطل الخدمات الهكر

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