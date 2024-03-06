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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إيليا سليمان رئيسا للجنة تحكيم الدورة 29 من مهرجان تطوان لسينما المتوسط

صدى البلد

تنعقد الدورة 29 من مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط دورته 29 خلال الفترة الممتدة ما بين 27 أبريل و4 مايو 2024، وهي دورة ستراهن على أن تكون فسحة للاستمتاع بالعوالم الساحرة للفن السابع ، ولاستضافة  الفنانين وصناع السينما بحوض البحر الأبيض المتوسط وللاحتفاء بجديد الإبداعات السينمائية المتوسطية، خاصة منها تلك التي تنتصر لقيم السلام والعدالة والحداثة والتمدن.

 

وفي هذه الدورة سيترأس لجنة تحكيم الأفلام  الروائية والوثائقية الطويلة المخرج  الفلسطيني المبدع إيليا سليمان الذي حظيت إنتاجاته  بتقدير أكبر المحافل السينمائية الدولية  (جائزة لجنة التحكيم بمهرجان كان عام 2002 عن فيلمه "يد إلهية"،  الجائزة الاولى بمهرجان فينيسيا للأفلام سنة 1996 عن فيلمه "سجل اختفاء.")، هو الذي انطلق من فلسطين ليؤسس خطابا سينمائيا ذا بعد كوني، وأخذ حرفته كمخرج وكممثل مأخذ الجد رغم السخرية والدعابة اللتين تخترقانها، مما جعل تلقي أعماله يستدعي قدرا لا بأس به من التفاعل الذكي ومن الجهد الممتع.


وإيليا سليمان رفع عاليا اسم فلسطين كما جعل السينما الفلسطينية تصل  إلى صفوة من النقاد والمتخصصين في العالم  مؤكدا بذلك أن الفن الحقيقي يخترق الحدود ويضيء تعقيدات الشرط الانساني.

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