المؤبد لمتهم وتغريمه 100 ألف جنيه وبراءة آخر بتهمة الاتجار في الهيروين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد وغرامة مائة الف وبراءة آخر بتهمة الاتجار بمخدر الهيروين في البساتين.



كشف أمر الاحالة قيام المتهمين "اسلام. ش"،"احمد . س" بحيازة واحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا.



كشفت شهادة ضابط بادارة مكافحة المخدرات ان مصدرا سريا اتصل به هاتفيا وابلغه انه تعرف علي المتهم الاول الذي طلب من المصدر السري شراء او ايجار مشتري للمواد المخدرة فطلب الضابط من مصدره السري مسايرة المتهم لايهامه بوجود مشتري للهيروين واذا عاد المصدر وابلغ الضابط بتواصله مع المتهم "اسلاك.ش" وعلم منه سعر الهيروين وبناءا علي طلب الضابط حدد له موعدا للقاء المتهم وكذا مكان اللقاء فقام الضابط بتغيير هيئته وانتقل معه قوة من رجال الشرطة وحال انتظار الضابط ومعه مصدره السري وصل المتهم خلف قائد توكتوك المتهم الثاني واجري المصدر السري التعارف بين الضابط والمتهم وانسحب المصدر وأبدي الضابط رغبته للمتهم الاول في شراء مخدر فطلب منه الاخير استقلال التوكتوك بجواره ثم بادر بفتح الحقيبة التي كانت بحوزته واخرج منها لفافة لمخدر الهيروين قدمها له فوجد الضابط نفسه بازراء حالة تلبس تبيح له القبض علي المتهم فأشار الي القوة المرافقة وبحضورهم تمكن من ضبط المتهم اللأول وكذا ضبط قائد التوكتوك المتهم الثاني وبتفتيش الحقيبة عثر بها علي 72 لفافة لمخدر الهيروين وعثر معه علي هاتف محمول ومبلغ مالي وبتفتيش المتهم الثاني لم يعثر معه علي ثمة ممنوعات معه