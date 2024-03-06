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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم فعاليات اليوم العالمى للغة برايل والعدالة الاجتماعية

صدى البلد

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية بالتعاون مع نادى يونسكو "بناة المستقبل" فعاليات اليوم العالمى للغة برايل والعدالة الإجتماعية بالكلية الحربية.

الأكاديمية العسكرية المصرية

تضمنت المراسم عرض تقديمى عن الدور الذى تقوم به الأكاديمية العسكرية المصرية فى إعداد وتأهيل ضباط المستقبل وفقاً لأحدث النظم العلمية ، وكذلك الكوادر المدنية من المرشحين للعمل فى العديد من الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة فى مختلف القطاعات.

أعقبه عرض فيلم تسجيلى عن نادى اليونسكو ودوره فى خدمة المجتمع المدنى كما تم تنفيذ عدد من الأنشطة والعروض الموسيقية بمشاركة عدد من طلبة الجامعات وفريق أوكسترا النور والأمل.

وقام الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية بتكريم عدد من العناصر المشاركة فى تنفيذ الفعاليات، وذلك بحضور مستشار وزير التعليم العالى وعدد من طلبة الجامعات وممثلى عن نادى يونسكو "بناة المستقبل".

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على التواصل مع مؤسسات المجتمع المدنى والتعاون فى تنفيذ الأنشطة والفعاليات التى تعزز من إندماج الفئات ذوى القدرات الخاصة داخل المجتمع .

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الأكاديمية العسكرية المصرية القوات المسلحة الفريق أشرف سالم زاهر المجتمع المدني نادى يونسكو الكلية الحربية

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