افتتاح معرض التعليم النشط والأنشطة التربوية ببنى سويف

نظمت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني،معرضاً للتعليم النشط والأنشطة التربوية ،ضمن مشاركة المديرية في فعاليات العيد القومي للمحافظة مارس 2024، والذي تحتفل به المحافظة سنويا إحياء لذكرى مشاركة أهالي بني سويف في ثورة 1919؛ حيث افتتح وكيل التعليم الأستاذ هاني عنتر، المعرض الذي أقيم بمقر مدرسة سان جورج الدولية ،وذلك بحضور الأستاذة سحر زاهر مسؤول التعلم النشط بالمديرية ،الأستاذة وفاء هنداوي مدير التعليم الخاص ،الأستاذة غادة عبد الرؤوف مدير إدارة التدريب ، سيستر :صوفيا مدير مدرسة سان جورج ،سيستر: فرجينيا مدير مدرسة التوفيق وسيستر بارثينيا ،سيستر مكاريا _مدرسة سان مارك

وعقب الافتتاح تفقد"عنتر" أقسام ومحتويات المعرض ، الذي ضم العديد من اللوحات والمجسمات المأخوذة من البيئة التي تهدف إلى توصيل وشرح المعلومة بشكل مبسط بعيدا عن النظام التقليدي ، مشيدا بمستوى المتميز للطلاب ومهاراتهم في إنتاج لوحات ومنتجات المعرض من الوسائل التعليمية من خلال الاعتماد على خامات البيئة.

وتبادل وكيل التعليم الحوار مع الطلاب ، مستمعا لأرائهم في الأعمال المعروضة وأهم الاستراتيجيات الحديثة في التدريس ،مؤكدًا على أهمية التعلم النشط والأنشطة التربوية والتي تهدف إلى توفير بيئة تعليمية جيدة جاذبة للطلاب والتخلص من الطرق التقليدية في التدريس ليصبح الطالب مبدعا ومفكرا ومبتكرا وليس مجرد ناقل للمعلومة ، موجهاً الشكر لمسؤولي التعلم النشط وإدارة المدرسة على المجهود المبذول في التنظيم الرائع وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعبير عن آرائهم واقتراحاتهم ومدى الاستفادة من الاستراتيجيات الحديثة في تحصيل الدروس.