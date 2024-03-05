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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف تحتفل بالعيد القومي في الاستاد الرياضي

صدى البلد

تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالتهنئة لأبناء وقيادات بني سويف بمناسبة العيد القومي للمحافظة، تلك المناسبة الوطنية التي تلامس مشاعر أهالي بني سويف، وتسجل تاريخ أبناء هذه المحافظة، ووطنيتهم المشهود لها عبر كافة العصور، وتؤرخ عراقة هذا البلد ومكانته التاريخية، كجزء أصيل من الوطن الشامخ ، مصرنا الحبيبة.

وتابع المحافظ قائلاً: أغتنم هذه المناسبة، أنقل شكر وامتنان أهالي بني سويف للرئيس عبد الفتاح السيسي، للنقلة التنموية والطفرة النوعية التي شهدها ومازال يشهدها صعيد مصر بشكل عام في آخر عشرسنوات،في ظل تكليفات سيادته بتوجيه بوصلة التنمية نحو الصعيد، لاسيما وأن بنى سويف كإحدى محافظات الصعيد، قد حظيت بتنفيذ مشروعات قومية وخدمية، قاربت تكلفتها  150  مليار جنيها ، شملت 29 قطاعا خدميا وتنمويا.

  جاء ذلك خلال  كلمته الافتتاحية في الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بمناسبة عيدها القومي مارس 2024، بالاستاد الرياضي، تحت إدارة شركة سيتي كلوب، وفي حضور: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيدبلال حبش نائب المحافظ اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، العميد محمد سمير عمّار المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، ورؤساء الجامعات، وأعضاء البرلمان من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ،والمجلس التنفيذي والمجلس القومي للمرأة ،والشباب وممثلى النقابات والأحزاب ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والإعلاميين ومراسلي الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية والعاملين ومديري الإدارات بالديوان العام والوحدات المحلية والمديريات والقطاعات

كما بعث محافظ بني سويف برسالة إعزاز وتقدير لأسر وأرواح شهداء الوطن الأبرار ،الذين نستلهم من تضحياتهم، معانى الوطنية و قيم الانتماء والولاء، ونعاهد الله أن نظل أوفياء لهم ، وصفاً واحداً خلف قيادتنا السياسية وجيشنا العظيم والشرطة المصرية الباسلة، في مواجهة من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن.

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وأضاف محافظ بني سويف: أُجدّد تهنئتي لشعب بني سويف العظيم بهذه المناسبة التاريخية، وأبعث برسالة لشباب المحافظة بأن عليهم أن يفخروا بمحافظتهم العريقة، وأجدادهم عبر العصور المختلفة الذين صنعوا حضارة عظيمة سطرها التاريخ بأحرف من نور، تركت آثارا شاهدة على تاريخ وعظمة هذا البلد الطيب شعباً وأرضاً،موضحا أن العيد القومي هذا العام سوف يشهد افتتاح العديد من المشروعات الخدمية، وأنه مازالت الجهود  متواصلة للبدء في مشروعات حياة كريمة بالمرحلة الثانية ، والتي تشمل ثلاثة مراكز، ومواصلة العمل الجاد لتنفيذ الاستراتيجية التنموية المحلية العامة التي تم إطلاقها منذ  مايقرب من أربع سنوات مضت ، مختتما كلمته بالدعاء للمولى عزوجل أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها الحكيمة الوطنية وقواتها المسلحة العظيمة وشرطتها الباسلة.

تضمنت الاحتفالية، التي قدمها محمود جابرالمتحدث الرسمي باسم برلمان وزارة الشباب والرياضة ،مجموعة من الفعاليات، شملت استعراض حرس الشرف وحملة الأعلام، وفيلم وثائقي، أعدته إدارة الإعلام بالمحافظة،تم خلاله عرض لأبرز إنجازات الدولة المصرية "في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي" ، تناول حجم الاستثمارات التى تم ضخها في محافظات الصعيد على مدار حوالي عشرة أعوام ، وكان لبني سويف نصيب وافر من تلك الاستثمارات ، والتي تخطت  مليارات الجنيهات

وشهدت الفعاليات استعراض طابور عرض شارك فيه طلاب المدارس وشباب الكشافة والتمريض ، وعرض مجمسات ، أمام المنصة ،حملها طلاب وشباب بني سويف،وجسدت أشهر المعالم الأثرية والرموز التاريخية والمشروعات القومية التي تميز كل مركز،حيث حمل الطلاب مجسماً خاصاً بمركز ومدينة بني سويف لنموذج مجسم للطائرة ميج 21 التي شاركت في حرب أكتوبر وتم إهداؤها للمحافظة لتوضع بميدان العبور، وسيارة أخرى حاملة مجسما لتمثال العبور، الذي قام بنحته الفنان جمال السجيني،تلاها نموذج لمركز ومدينة الواسطى، لمجسم هرم ميدوم"أحد مكونات شعار المحافظة"، الأثر المصري الذي سيظل سراً من أسرار الحضارة المصرية القديمة.

وعرض مجسم لمئذنة دلاص الأثرية بناصر  وتعد من أندر وأقدم المآذن الإسلامية الأثرية الرائعة بصعيد مصر، خاصة أنها فاطمية الطراز طبقا لعناصرها المعمارية والزخرفية،بجانب مجسم لشكل لدير الأنبا أنطونيوس"مؤسس الرهبنة في مصر والعالم"، أعقبها نموذج مجسم للعجلة الحربية،الكائنة بمدخل مدينة اهناسيا وتعد لوحة فنية رائعة،وترمز إلى الأهمية الحضارية لاهناسيا ،تلتها عرض مجسم لمحطة الكهرباء بغياضة بمركز ببا،أحد أهم المشروعات القومية المنفذة بصعيد مصر ،ليأتي بعدها مجسم لمسلة فرعونية،تجسد المكانة التاريخية لمدينة سمسطا التي يوجد بها مقبرتا (أنتي وشدو)من الأسرة الــخامسةـ ،فيما تم عرض مجسم لصورة الشيخ طه الفشنى أحد أعلام الابتهالات والتلاوة في مصر والعالم الإسلامي والذي تم وضعه ضمن قائمة ممشى العظماء بالممشي السياحي للكورنيش بمدينة بني سويف العاصمة، بجانب عرض صور أعلام ومشاهير بني سويف الموضوعة بالممشى.

وعقب انتهاء عرض المجسمات،تم تقديم مجموعة من الفقرات والعروض الفنية والغنائية التي قدمتها مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة، وشملت أداء أغانى وطنية وفرقة فنون شعبية واستعراض لوحات رياضية وفنون قتالية وعروض كاراتيه، بجانب تمارين لياقة بدنية، بجانب مشاركة قاعدة بني سويف الجوية بعرض،نفذه نسور الجو من الطيارين بتحليق طائرات حربية في سماء الاستاد، وسط أجواء سادتها البهجة والإعجاب أضفت طابعا مميزا ونوعيا على الاحتفالية،حيث عبر الحضور من أبناء وقيادات  بني سويف عن امتنانهم وتقديرهم الكبير لقواتهم المسلحة لمشاركتهم فرحتهم واحتفالهم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب كل أبناء المحافظة.

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