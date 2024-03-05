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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء 60 عملية عيون للمرضى بالمجان في محافظة بني سويف

صدى البلد

قامت مؤسسة خير للناس للتنمية والمساعدات الاجتماعية بإجراء 60 عملية عيون للمرضى بمحافظة بني سويف  بالمجان، وذلك في إطار دعم الأسر بقرى حياة كريمة تلك المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري .


وأكد أحمد إبراهيم مدير المركز الإعلامي لمؤسسة خير للناس بأن المؤسسة تقوم بتقديم الخدمات بمحافظة بني سويف وذلك لتعاون الدكتور محمد هاني غنيم ،محافظ بني سويف ، مع مؤسسات المجتمع المدني لخدمة المواطنين من أبناء المحافظة.


حيث يتم الكشف على المواطنين من خلال القوافل الطبية المجانية ويتم من خلال تلك القوافل فحص المرضى وعمل نظارات مجانية أيضا وإجراء العمليات بعد عمل إستعلامات وابحاث اجتماعية للمواطنين الذين سيتم إجراء العمليات لهم وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي  بقيادة الدكتورة إنجي حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف.


وفي سياق متصل  تم إجراء عمليات قلب مفتوح و مساعدات موسمية بطاطين ولحوم ومواد غذائية وأيضا مساعدات زواج للفتيات المقبلات على الزواج وكذلك أجهزة تعويضية لأصحاب الهمم وسداد ديون بعض الغارمين ومساعدات شهريا .

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وتقوم المؤسسة بإجراء أكثر من 200 عملية رمد شهريا للمرضى بمحافظات الجمهورية المختلفة بخلاف العمليات الأخرى وسداد تكاليف توصيل المرافق وخاصة مياه الشرب النقية للمواطنين بالتنسيق مع شركات مياه الشرب ومديريات التضامن الاجتماعي.


وكانت المؤسسة قد قامت بسداد تكاليف إجراء عملية قلب مفتوح للمرضى بجميع المحافظات  بإحدى المراكز المتخصصة بالقاهرة  وشراء الأدوية المطلوبة، وستعمل المؤسسة على تنظيم قافلة خيرية بمحافظة المنيا لتوزيع كراسي متحركة وأطراف صناعية وسماعات طبية فى إطار خطة المؤسسة لتنفيذ جميع الأنشطة بمحافظات الجمهورية .


وتعمل مؤسسة خير للناس للتنمية والمساعدات الاجتماعية على دعم الأسر الأكثر احتياجا بجميع المحافظات وتنفيذ مشروعات المرأة المعيلة وأيضا الغير قادرين و تتعامل المؤسسة مع أصحاب الهمم من خلال تقديم الأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة وتقديم الأدوية اللازمة لغير القادرين من أصحاب الأمراض المزمنة .


وقامت المؤسسة بتنفيذ القوافل الطبية وخاصة أمراض العيون للقضاء على مسببات العمى والمساهمة فى تكاليف العمليات الكبرى مثل القلب المفتوح وانفصال الشبكية.


وفى مجال المساعدات تقوم المؤسسة بسداد ديون الغارمين بعد بحث الحالات المستحقة وتجهيز الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج  وعمل كفالة شهرية لبعض الحالات، وتوزيع كراتين رمضان على الأسر الأكثر احتياجا.

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