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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استقرار الأسهم بأسواق أوروبا قبل إدلاء رئيس الفيدرالي الأمريكي بشهادته أمام الكونجرس

أسواق الأسهم
أسواق الأسهم

شهدت أسواق الأوراق المالية الأوروبية اليوم الأربعاء، تداولا للاسهم بمعدل ثبات نسبي وسط ترقب لادلاء جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشهادته أمام الكونجرس والتي قد تعطي دلائل على مسار خفض معدلات الفائدة، وفق ما ذكر  موقع إف إكس ستريت الأمريكي.

كما استقرت الأسهم الأوروبية قبل صدور بيانات اقتصادية رئيسية لمنطقة اليورو، حيث استقر مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بينما ارتفع مؤشر الموارد الأساسية 0.5 %.

وينتظر المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة لشهر يناير في منطقة اليورو.

وفي بريطانيا، من المقرر أن تعلن الحكومة البريطانية المحافظة تخفيضات ضريبية جديدة.

وسيقدم وزير المال البريطاني جيريمي هانت في البرلمان تفاصيل الخطوط العريضة لميزانية قال إنها تتضمن خفضا للضرائب.

ياتي ذلك، فيما تباين أداء أسواق المال الآسيوية، مدفوعة بتراجع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى الأمريكية في بورصة نيويورك الأمريكية .

واستقر مؤشر "نيكي 225" الياباني تقريبا عند 40090.78 نقطة.

وتعافى مؤشر هونج كونج بنسبة 1.4 %إلى 16385.90 نقطة.

تداول الأسهم الأوروبية جيروم باول

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