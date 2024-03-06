انقطاع المياه عن بعض مناطق أسوان لمدة 6 ساعات مساء الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، انقطاع المياه عن مناطق(حى غرب ووسط، حى شرق ماعدا عمارات الصفوة، البشير، النجاجرة غربب، قرى الكفور ما عدا سبيل مكى، قرى حجازة ما عدا نجع العرب، قرى العتمور قبلى ما عدا اجزاء من قرية العتمور قبلى، قرى العباسية، وذلك اعتباراً من الساعة 6 من مساء يوم الجمعة الموافق 8/3/2024 وحتى الساعة 11.30 مساء نفس اليوم لمدة 6 ساعات.

وارجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال إحلال وتجديد محطة مياه شرب كوم امبو.

وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرج الاتصال بالخط الساخن ۱۲۵.