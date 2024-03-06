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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يوجه ضربة قوية لعصابات سرقة السيارات ويعيد 16 مركبة مسروقة|صور

المتهمون وجانب من
المتهمون وجانب من السيارات التي تم اعادتها

سددت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضربة موجعة لعصابات سرقة السيارات ، حيث نجحوا في القبض على تشكيلات عصابية تخصصت في ارتكاب تلك الوقائع ، وتم إعادة ١٦ سيارة مسروقة، وتولت النيابة العامة التحقيق .

ففي عين شمس، تم ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بسرقة سيارة أحد الأشخاص ، واعترف بتكوينه تشكيلا عصابياً بالإشتراك مع 3 أشخاص. 

وتم ضبطهم وتبين تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد سرقة محتوياتها والتخلص منها عقب ذلك ، وأقروا بإرتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المحتويات المستولى عليها .

وفي منطقة القطامية ، تم ضبط عاطلين لقيامهما بسرقة إحدى السيارات حال توقفها بدائرة القسم بأسلوب "المفتاح المُصطنع" ، وإعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات السيارات وتغيير معالمها ، كما إعترفا بإرتكاب عدد 5 وقائع أخرى بذات الأسلوب ، وتصرفهم فيها بالبيع لدى عملائهم سيئ النية وهم 7 أشخاص ، تم ضبطهـم ، وتم بإرشادهم ضبط السيارات المستولى عليها ، وكذا مجموعة من أجزاء السيارات والأدوات والمُعدات المُستخدمة فى نشاطهم الإجرامى .

وفي المقطم ، تم ضبط شخصين لهما معلومات جنائية لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة حال توقفها بدائرة القسم ، وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية ومصوغات ذهبية ، وعدد من الأجهزة المنزلية ، جميعهم من متحصلات وقائع سرقة وسيارة مستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وإعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب " كسر الزجاج "، وكذا عدد من وقائع السرقة الأخرى بذات الأسلوب ، باستدعاء المجنى عليهم إتهموهما بالسرقة.

وفي المرج ، تم ضبط عاملين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بحلوان لقيامهما بسرقة سيارة حال توقفها بدائرة المرج ، وإعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع" ، وأضافا بإرتكاب عدد 8 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب والتصرف بالبيع لعميليهما مقيمان بدائرة حلوان ، تم ضبطهما وعُثر بحوزتهما داخل مخزن ملك احدهم على عدد من أجزاء السيارات المستولى عليها ، وكذا أدوات تقطيع السيارات ، وأضافا بأن أجزاء السيارات المضبوطة من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

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