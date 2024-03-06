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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعاون عسكري وأمني.. الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع الكيني

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم "آدن بارى دوالى"، وزير الدفاع الكيني، بحضور الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حسبما أفادت قناة “ إكسترا نيوز ” في خبر عاجل.

 

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نشاط الرئيس السيسي وأخبار الشأن المحلي يتصدران اهتمامات وعناوين صحف القاهرة

 

ونقل الوزير الكيني تحيات الرئيس "ويليام روتو" إلى الرئيس السيسي، مؤكداً حرص الجانب الكيني على مواصلة تفعيل العلاقات المتميزة بين البلدين في جميع المجالات، وهو ما ثمنه الرئيس، مؤكداً اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع كينيا باعتبارها مثالاً للتعاون بين الأشقاء في القارة.

 

وتناول اللقاء تناول موضوعات التعاون المشترك في ضوء حرص البلدين على تعزيز الشراكة والتعاون في المجالات العسكرية والأمنية، كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع الدولية والإقليمية، لاسيما في قطاع غزة والبحر الأحمر والقرن الأفريقي، وآثارها على السلم والأمن بالقارة الأفريقية.

 

وأشاد الوزير الكيني بالدور المصري الرشيد في ترسيخ الأمن والاستقرار بالقارة، مؤكداً حرص بلاده على التنسيق والتعاون بما يلبى المصالح المشتركة، ويعزز العمل الأفريقي المشترك على مستوى القارة ككل.

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