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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين سر اقتصادية الشيوخ: التسعير العادل للجنيه يواجه السوق السوداء

أكمل نجاتي أمين سر
أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ

قال النائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ إن أهمية الإجراءات التى اتخذها البنك المركزي فى سبيل القضاء على السوق الموازية لسعر الصرف وتحقيق السعر العادل للجنيه المصري .

وأضاف النائب أكمل نجاتي فى بيان صحفى له أن هذه  الإجراءات ستساهم في إصلاح السياسة النقدية من خلال توفير حصيلة من السيولة الدولارية بما يساهم في القضاء على السوق الموازية لسعر الصرف ،وتنهي عملية المضاربات الوهمية التى يقوم بها تجار العملة فى السوق السوداء.

و أكد  النائب أكمل نجاتي أن إنعكاس هذه الإجراءات على السوق المصري من خلال زيادة الحصيلة الدولارية لدي البنوك بما يدعم الاقتصاد المصري،وكذلك المساهمة فى الأفراج عن البضائع بالموانىء ،وهو ما سيؤدى بالتبعية إلي زيادة فرص المعروض من المنتجات .

و لفت  أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى أن التسعير العادل للجنيه، سيساهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسيساعد في حسم برنامج التمويل المتوقع مع صندوق النقد الدولي، وهو ما سيزيد من عوامل الثقة في الاقتصاد المصري .

السوق الموازية سعر الصرف البنك المركزي السيولة الدولارية المضاربات الوهمية

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