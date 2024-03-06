رئيس جامعة بنها يتفقد كليتي التمريض والتربية والمخازن وعدد من الإدارات

أجري الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها جولة موسعة اليوم بكليتي التمريض والتربية وعدد من الإدارات داخل الجامعة لمتابعة سير العمل.

جاء ذلك بحضور الدكتورة مروة مصطفي عميد كلية التمريض ، والدكتور مجدي الشحات عميد كلية التربية، وبدأ رئيس الجامعة جولته بكلية التمريض تفقد خلالها إجراءات الكشف الطبي لمنتسبي الكلية للإشتراك فى منظومة التأمين الصحى.

وأكد على اهتمام الجامعة بتوفير الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين ولكافة منسوبيها، من خلال تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل لهم ، بجانب الخدمات المقدمة من صندوق تحسين أعضاء هيئة التدريس وصندوق رعاية العاملين والمستشفيات الجامعية .

كما تفقد " الجيزاوي " عدد من القاعات والمعامل الدراسية بالكليتين ، كما أجرى سيادته حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول سير الدراسة بالكلية .

من ناحية أخري قام الدكتور ناصر الجيزاوي بتفقد مخازن الجامعة بكفر سعد ، وعدد من الإدارات لمتابعة سير العمل بها، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهد وحسن استغلال الموارد المتاحة بما يخدم المصلحة العامة للجامعة.